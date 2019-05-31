‘Kapora’ çetesi çökertildi

Antalya'da? internet üzerinden satışa çıkarılan otomobillerin bilgilerini kopyalayarak, başka bir internet sayfasından ilan veren ve müşterileri, 2 ila 5 bin TL arasında kapora alarak, dolandıran çete çökertildi.

1 MİLYON LİRALIK VURGUN

3'ü eski polis 15 kişilik çetenin, yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Dolandırıcılık olayı, otomobil satın almak isterken 'kapora' verip, dolandırılan 25 mağdurun polise şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Şikayetler üzerine teknik ve fiziki takip başlatan emniyet ekipleri, şüphelileri ve yaşadıkları yerleri tek tek belirledi. Ardından da operasyon için harekete geçti. Antalya'da 15, İstanbul'da 2 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 3'ü eski polis 15 çete üyesini gözaltına aldı. İstanbul'da yakalanan çete lideri Veysel K.'nin 50 suçtan arandığı ancak bir türlü yakalanamadığı ortaya çıktı. Çetenin daha önce polis yelekleri giyerek, gittikleri Antalya'daki bir işyerinde arama yaptıkları ve 50 bin TL'yi aldıkları tespit edildi.