Yanlış tedavi isyanı

Antalya'nın Alanya ilçesinde diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde 9 aydır aralıksız tedavisine devam ediliyor. Eşi Halis Urhan ise Alanya'da okuyan 7 yaşındaki kızı Nilsu arasında mekik dokuyor. Acılı baba yaşadıklarına artık dayanacak gücünün kalmadığını kaydetti.

KÜÇÜK NİLSU YOL GÖZLÜYOR

Halis Urhan, "Eşim 9 aydır komada, bir ara gözleri açıldı. Gıda almaya başladı. Şimdi yeniden durumu eskiye döndü. 9 aydır cehennemi yaşıyoruz. Artık ayakta duracak halimiz bile kalmadı" ifadelerini kullandı. Baba Halis Urhan, 7 yaşındaki kızı Nilsu Urhan'ın her gün "Ben annemi istiyorum" diyerek göz yaşı döktüğünü belirterek, "Akşam kızımla birbirimize sarılıp birlikte ağlıyoruz. Bunu bize yaşatanların yanına kar kalmasın. Cezası neyse çeksin" dedi.

KAZA VE YANLIŞ TEDAVİ

12 Eylül 2018'de trafik kazasında yaralanan Urhan, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Parçalı kırık kolu alçıya alınan Urhan'ın yeniden çekilen röntgeninde yanlış alçı nedeniyle kemiklerin kaydığı belirlendi. 15 eylül'de yapılan ameliyatta ise iddiaya göre kolundaki atardamar kesildi. Ardından Alanya Başkent Hastanesi'ne sevk edilen Urhan, pansuman sırasında damarı yırtılınca Akdeniz Üniversitesine sevk edildi. İki kez damar nakli ve pıhtı temizleme operasyonu yapılarak yoğun bakıma alındı. 2 Ekim'de yoğun bakımda beyin kanaması geçiren Gamze Uğurlu Urhan, komaya girdi.