Avcılar ‘kül’ yutmadı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde hassasiyetle durduğu sigara yasağına Antalya'da yapılan denetimlerle geçit verilmiyor. Kafe ve restoran gibi kapalı mekanlarda sigara yasağına uymayan işletmeler çapraz denetim yöntemiyle tespit edilerek cezalandırılıyor. Antalya'da yıl içerisinde 146 bin 720 denetim gerçekleştirilirken bin 184 işletmeye para cezası uygulandı.Antalya'da kafe ve restoranlarda sigara yasağını delici birbirinden ilginç yöntemler uygulanıyor. İşletmeler zabıta denetiminden kaçıp ceza yememek için masalara kül tablası yerine meşrubat kutusu, saksı ve vazo gibi eşyalara kül attırıyor. Kapalı alanlarda sigara içilmesini engellemek için il genelinde içerisinde Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyeler gibi kurumlardan yetkilendirilen personellerden oluşan denetim ekipleri 7/24 rutin denetimlerini sürdürüyor.ANTALYA'DA 2017 yılında 9 bin 883 kişinin sigarayı bırakmak için kendilerine müracaat ettiğini anlatan Hülür, "Sigara Bırakma Polikliniklerinde 7 bin 507 kişinin farmakolojik tedavisine başlandı" ifadelerini kullandı. Antalya'da sigara bırakmak isteyen kişilerin sayısında da artış yaşandı. 7 bin 221 kişi farmakolojik tedavi ve danışmanlık hizmeti ile sigarayı bıraktı. Sigara Bırakma Polikliniklerine 25 bin 506 kişi başvururken, sigara bırakma tedavisi ilaçları ücretsiz olarak dağıtılıyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Finike Devlet Hastanesi, Kemer Devlet Hastanesi, Kumluca Devlet Hastanesi, Manavgat Devlet Hastanesi, Kepez Sağlıklı Hayat Merkezi, Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi, Konyaaltı Şehit Muhammed Oğuz Kılıç Sağlıklı Hayat Merkezlerinde Sigara Bırakma Poliklinikleri hizmet veriyor.BELIRLI aralıklarla farklı ilçelerdeki ekipleri bir başka ilçeye kaydırılarak çapraz denetimler titizlikle gerçekleştiriliyor. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 146 bin 720 denetim sonucunda 1184 işletmenin yanında 937 kişiye idari para cezası uygulandı. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, vatandaşların ihlale şahit olmaları durumunda 'Alo 184 SABİM' hattı ve 'Yeşil Dedektör' mobil uygulaması üzerinden şikayette bulunabileceklerini belirtti.