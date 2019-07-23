Fark 1 milyona çıktı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'YA havayoluyla gelen turist sayısı 21 Temmuz itibariyle 7 milyon 177 bin oldu. Geçen yılın aynı dönemine oranla fark 1 milyonu aştı. Geçen yıl 21 Temmuz'da gelen turist sayısı 6 bilyon 162 bin seviyesindeydi. 1 Ocak-21 Temmuz tarihleri arasında 4 milyon 605 bin turistin geldiği 2017'ye oranla ise fark 2.5 milyona dayandı.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizm alanında en canlı ve hareketli dönemin yaşandığını söyledi. Şu ana kadarki rakamların turizm sektörünü sevindirdiğini belirten Ayık, "2019'da tarihi bir rekor kıracağız. Önümüzde 3-4 yıllık bir dönem var, eğer çift haneli büyümeler sürerse 70 milyon hedefini 2023 öncesi yakalayabiliriz" dedi. Ayık, sadece turist sayısında değil kişi başı gelirlerde ve kişi başı konaklama rakamlarında da artış yaşandığını sözlerine ekledi.