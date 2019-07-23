ISTEM artık tam kapasiteye çıkıyor

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ISPARTA Belediyesi bünyesindeki ISTEM Doğal Taş ve Beton Parke Üretim Fabrikası, 5 yıllık pasif dönemin ardından yeniden harekete geçti. Genel Müdür Mustafa Şahin, 5 yıldır fabrikanın çalıştırılmadığını ve maden ocaklarının cezalardan dolayı kapanma durumuna geldiğini anlattı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in 'bu fabrika üç vardiya çalışsın, mevcut personelle birlikte yeni istihdam alanı oluşsun' talimatı verdiğini anlatan Şahin, bu hedefte çalıştıklarını açıkladı.Bin 96 ve bin 255 liralık iki yıllık ruhsat bedeli ödenmediği için 50 bin liranın üzerinde ceza ödemek durumunda kaldıklarını anlatan Şahin, "Toplamda 247 bin 486 lira bir ocakla ilgili cezayı ödeyerek ocağı aktif olarak çalıştırmaya başladık" dedi. Fabrikayı 38-40 milyon liralık bir borç yükü ile devraldıklarını dile getiren Şahin, "Maliye borcu ödendi. SGK ile ilgili yapılandırma yapıldı. Devlet ile ilgili borç problemi yok. Piyasa borçlarını üreterek ödüyoruz" dedi.5 yıllık süreçte fabrikanın pas tutma seviyesine geldiğini anlatan Şahin, "Daha önce günlük 10-15 TIR mal satan bir tesismiş, günlük üç vardiya yetmiyormuş. Yeniden aynı seviyeye geleceğiz. Bizim taşımız özel bir taş" dedi.