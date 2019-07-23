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Oyun kuşları kupalarını aldı

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019
Oyun kuşları kupalarını aldı
ANTALYA'NIN Alanya ve Manavgat ilçelerinden 76 güvercinin yarıştığı Alanya Oyun Kuşu Yarışması sonuçlandı. Türkiye'nin en eski ve köklü güvercin yarışması olarak kabul edilen Alanya Oyun Kuşu Yarışması'nda birinci Manavgatlı kuş yetiştiricisi Hüseyin Sönmez oldu. Sönmez'in 1'inci olan kuşu havada 2 saat 47 dakika kalarak rekor kırdı.

GELENEKSEL
Antalya Taklacı Güvercinler Derneği Başkanı Faruk Akçay, "Atalarımız bu sadık olan güvercinlerle haberleşme yapıyorlardı. Bu geleneği yaşatıyoruz" diye konuştu. Hobi sahiplerinin güvercinlere çocukları gibi baktığını belinten Akçay "Kuş sevdası bir sevgidir. Bu sevgiyi herkese aşılayalım" dedi.
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Oyun kuşları kupalarını aldı
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