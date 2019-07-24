Ali Gürbüz ‘zirve’den inmiyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, geleneği sürdürdü. 21 Temmuz'da yağlı güreşin başkenti Antalya'da, Torosların zirvesinde gerçekleşen Alanya Gökbel Yağlı Güreşleri'ni kazanan Ali Gürbüz, üçüncü kez üst üste başpehlivan oldu. Denizden yüksekliği 1650 metreyi bulan zirvedeki güreşlerde büyük heyecan yaşandı.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in desteğiyle 15'incisi gerçekleştirilen güreşlerde Ali Gürbüz finalde, İsmail Balaban'ı mağlup etti. Gökbel'de Furkan Durmuş Altın ve Mehmet Yeşil Yeşil üçüncü oldu.
BÜYÜKŞEHİR AĞIRLIĞI
Finalde karşılaşan Gürbüz ve Balaban'ın Büyükşehir Belediyesi sporcusu olması dikkat çekti. Güreşlerde, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil gibi iddialı isimler başta olmak üzere 40'ı başpehlivan toplam da 500'e yakın pehlivan kol bağladı. Gürbüz çeyrek finalde geçen haftaki 'Dirmil' güreşlerinde finalde mağlup ettiği Ünal Karaman'ı ikinci kez mağlup ederek yarı finale ulaştı. ÜÇ YILDIR GÖKBEL'DE ZİRVEDE
Yarı finalde tecrübesi ile Furkan Durmuş Altın'a galip gelen Ali Gürbüz, finalde ezeli rakibi İsmail Balaban'ı mağlup ederek zirvenin en tepesindeki yerini aldı. 2019 yılı Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz Gökbel Yağlı Güreşleri'nde; 2017 yılında finalde İsmail Balaban'a, 2018'de Osman Aynur'a ve bu yıl da yine İsmail Balaban'a galip gelerek üç yıl ardarda Gökbel'in kazananı oldu.
HAKEM VAR SİSTEMİNE GİTTİ
Başta ezeli rakipler çeyrek finalde Orhan Okulu ile İsmail Balaban arasında geçen nefesleri kesen mücadele büyük bir heyecan uyandırdı.
İsmail Balaban'ın başlattığı
ve Orhan Okulu'nun bitirdiği
pozisyon çok büyük tartışmaya sebebiyet
verdi. Önce meydan hakemi
Okulu'nun kolunu kaldırarak galip
ilan etti. Ardından Balaban'ın itirazı sonrası 'VAR' sistemiyle Hakem Heyeti'nce izlendikten sonra Balaban lehine karar verildi.
Bu kez Orhan
Okul'u itiraz etti, lakin
sonuç getirmedi. Bu
tarihi güreş sonrası Orhan Okulu'nun ustası Kemal Yılmaz ve İsmail Balaban'ın ustası Hasan Aydın sert açıklamalarda bulundu.
YAZIMIZI KIŞA ÇEVİRDİ
Ayrıca Serhat Gökmen ile Mehmet Yeşil Yeşil arasında, Ali Gürbüz ile Hamza Köseoğlu arasında, Furkan Durmuş Altın ile Osman Aynur arasında, Ali Yanatma ile Mustafa Batu arasında, Hasan Cengiz ile İsmail Balaban arasında geçen müsabakalar çok çekişmeliydi. Gökbel'de güreşler akşam vakti sonrasına kalınca, Antalya'nın yaz sıcağı bile özlendi. Akıllara 'Kurt kışı geçirir, ama yediği ayazı unutmazmış'
sözü geldi. Saat 17.00'den sonra havanın sertliği kendini iyice hissettirdi, akşama doğru soğukluk pehlivanların ve seyircilerin kemiklerine kadar işledi.
ŞAMPİYON ÇAN'DA DA ŞAŞIRTMADI
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Temmuz 2019 Cumartesi günü Çanakkale'nin Çan Belediyesi yağlı güreşlerin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu. İkincilik Tanju Gemici'de kalırken, üçüncülük kürsüsüne ise Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren oturmayı başardı.
ÜNYE'DE GÜLEN İSMAİL
19 Temmuz 2019 Cuma günü Ordu'nun Ünye Belediyesi yağlı güreşlerin başpehlivanı İsmail Balaban oldu. İkincilik kürsüsünde tecrübeli Başpehlivan Recep Kara olurken, üçüncülük kürsüsünü Serhat Gökmen ve Süleyman aykırı paylaştı.
2-3 GÜN İÇİNDE 3 BİN 500 KİLOMETRE İSYAN ETTİRDI!
BAŞPEHLIVANLARIN çoğu cuma günü Ordu, cumartesi günü Bursa ve Çanakkale güreşlerindeydi. Pazar günü de Antalya güreşlerinde kol bağladı. Pehlivanlar, Ordu'dan Çanakkale veya Bursa'ya ardından Alanya'nın Gökbel Yayla'sına koşuşturarak adeta mekik dokudu. Birçok pehlivan 2-3 gün içinde 3 bin 500 kilometreyi geçen bir yolculuk yapmak zorunda kaldı. Ortaya çıkan tabloya göre Güreş Federasyonu'nun, yağlı güreş takvimini hazırlarken dikkatli olması gerektiği belirtildi. Pehlivanlar ise dinlenmeye ve daha sağlıklı güreş yapmaya haklarının oldduğunu söyledi.
EV SAHİBİ BİRİNCİLİĞİ KİMSEYE KAPTIRMADI
20 Temmuz 2019 Cumartesi günü Ordu'nun Gölköy ilçesinde yapılan yağlı güreşlerin kazananı başpehlivan Recep Kara oldu. İkinci Süleyman Aykırı olurken, üçüncülüğü Serhat Gökmen ve Nedim Gürel paylaştı.
SAKARYA'DA KAZANAN HÜSEYİN GÜMÜŞALAN
21 Temmuz 2019 Pazar günü Sakarya'daki Söğütlü Yağlı Güreşleri'nde kazanan başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu. İkincilik Süleyman Aykırı'da kalırken, üçüncüler Şaban Yılmaz ve Ahmet Kavakçı oldu.
ESKİ BAŞKENTİN KAZANANI BALABAN
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Temmuz 2019 Cumartesi günü Bursa ili Keles Kocayayla Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu. İkinci bu yılki Kırkpınar başaltı boyunda ikincilik kazanan Yalçın Üncül oldu. Üçüncülük kürsüsünde Turan Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil yerlerini aldı.