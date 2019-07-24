Ali Gürbüz ‘zirve’den inmiyor

BUGÜN NELER OLDU

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, geleneği sürdürdü. 21 Temmuz'da yağlı güreşin başkenti Antalya'da, Torosların zirvesinde gerçekleşen Alanya Gökbel Yağlı Güreşleri'ni kazanan Ali Gürbüz, üçüncü kez üst üste başpehlivan oldu.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in desteğiyle 15'incisi gerçekleştirilen güreşlerde Ali Gürbüz finalde, İsmail Balaban'ı mağlup etti.BÜYÜKŞEHİR AĞIRLIĞIFinalde karşılaşan Gürbüz ve Balaban'ın Büyükşehir Belediyesi sporcusu olması dikkat çekti. Güreşlerde, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil gibi iddialı isimler başta olmak üzere 40'ı başpehlivan toplam da 500'e yakın pehlivan kol bağladı. Gürbüz çeyrek finalde geçen haftaki 'Dirmil' güreşlerinde finalde mağlup ettiği Ünal Karaman'ı ikinci kez mağlup ederek yarı finale ulaştı. ÜÇ YILDIR GÖKBEL'DE ZİRVEDEYarı finalde tecrübesi ile Furkan Durmuş Altın'a galip gelen Ali Gürbüz, finalde ezeli rakibi İsmail Balaban'ı mağlup ederek zirvenin en tepesindeki yerini aldı.İsmail Balaban'ın başlattığıve Orhan Okulu'nun bitirdiğipozisyon çok büyük tartışmaya sebebiyetverdi. Önce meydan hakemiOkulu'nun kolunu kaldırarak galipilan etti.Bu kez OrhanOkul'u itiraz etti, lakinsonuç getirmedi. Butarihi güreş sonrasıAyrıca Serhat Gökmen ile Mehmet Yeşil Yeşil arasında, Ali Gürbüz ile Hamza Köseoğlu arasında, Furkan Durmuş Altın ile Osman Aynur arasında, Ali Yanatma ile Mustafa Batu arasında, Hasan Cengiz ile İsmail Balaban arasında geçen müsabakalar çok çekişmeliydi. Gökbel'de güreşler akşam vakti sonrasına kalınca, Antalya'nın yaz sıcağı bile özlendi. Akıllarasözü geldi. Saat 17.00'den sonra havanın sertliği kendini iyice hissettirdi, akşama doğru soğukluk pehlivanların ve seyircilerin kemiklerine kadar işledi.Temmuz 2019 Cumartesi günü Çanakkale'nin Çan Belediyesi yağlı güreşlerin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu. İkincilik Tanju Gemici'de kalırken, üçüncülük kürsüsüne ise Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren oturmayı başardı.19 Temmuz 2019 Cuma günü Ordu'nun Ünye Belediyesi yağlı güreşlerin başpehlivanı İsmail Balaban oldu. İkincilik kürsüsünde tecrübeli Başpehlivan Recep Kara olurken, üçüncülük kürsüsünü Serhat Gökmen ve Süleyman aykırı paylaştı.BAŞPEHLIVANLARIN çoğu cuma günü Ordu, cumartesi günü Bursa ve Çanakkale güreşlerindeydi. Pazar günü de Antalya güreşlerinde kol bağladı. Pehlivanlar, Ordu'dan Çanakkale veya Bursa'ya ardından Alanya'nın Gökbel Yayla'sına koşuşturarak adeta mekik dokudu. Birçok pehlivan 2-3 gün içinde 3 bin 500 kilometreyi geçen bir yolculuk yapmak zorunda kaldı. Ortaya çıkan tabloya göre Güreş Federasyonu'nun, yağlı güreş takvimini hazırlarken dikkatli olması gerektiği belirtildi. Pehlivanlar ise dinlenmeye ve daha sağlıklı güreş yapmaya haklarının oldduğunu söyledi.20 Temmuz 2019 Cumartesi günü Ordu'nun Gölköy ilçesinde yapılan yağlı güreşlerin kazananı başpehlivan Recep Kara oldu. İkinci Süleyman Aykırı olurken, üçüncülüğü Serhat Gökmen ve Nedim Gürel paylaştı.21 Temmuz 2019 Pazar günü Sakarya'daki Söğütlü Yağlı Güreşleri'nde kazanan başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu. İkincilik Süleyman Aykırı'da kalırken, üçüncüler Şaban Yılmaz ve Ahmet Kavakçı oldu.Temmuz 2019 Cumartesi günü Bursa ili Keles Kocayayla Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu. İkinci bu yılki Kırkpınar başaltı boyunda ikincilik kazanan Yalçın Üncül oldu. Üçüncülük kürsüsünde Turan Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil yerlerini aldı.