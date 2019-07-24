Gençlik iş başında

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için uygulamaya koyduğu 'Sosyal Çalışma Programı (SÇP)' başladı. Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerine açık programdan Antalya'da 455 öğrenci işbaşı yaptı. 6 kamu kurumunda göreve başlayan öğrenciler haftada 3 gün çalışacak.Üniversite öğrencilerinin yaz tatili boyunca kaliteli vakit geçirerek, devlet kurumlarında tecrübe kazanması adına gerçekleşen program 3 ay sürecek. Üniversiteliler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, BATEM ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapacak. Öğrencilere günlük 67 lira ödeme yapılacak ve sigortaları İŞKUR tarafından karşılanacak.PROGRAM kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde göreve başlayan 14 öğrenci işe koyuldu. Oryantasyon sürecinin ardından her bir öğrenci farklı birimde çalışmaya başladı. Bakanlık bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesi ve Sevgi Evleri'nde görev alan üniversiteliler, kendilerine sunulan fırsatın çok önemli olduklarını söyledi. Öğrenciler, "Burada gün boyunca çocuklarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hem işi öğreniyoruz, hem de çocuklara destek oluyoruz" dedi.