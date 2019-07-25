Kepez’de yeni dönem insana dokunulacak

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, SABAH Gazetesi Antalya Haber Müdürü İbrahim Okumamış'a 100 günlük çalışmalarını değerlendirdi ve yeni dönem hedefleriyle ilgili bilgi verdi.

AĞAÇ ARTIK MEYVE VERDİ

10 yıllık başkanlık süresinde yeteri kadar bina yaptığının altını çizen Tütüncü, "Artık Kepez'de yeni dönemde, sosyal belediyecilik uygulamalarında çok önemli bir değişim ve dönüşüm olacak" dedi. İlk dönem bir tohum ektiklerini, ikinci dönemde bu ağacın büyüdüğünü anlatan Tütüncü, "Biz üçüncü dönemde meyve üretmeye başlayan ağacı daha da güçlendireceğiz. İnsanların doğrudan hayatına dokunan, tesir eden projeleri öncelediğimiz bir dönem olacak" diye konuştu.



İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM

BAŞKAN Tütüncü, bu amaçla ilk önemli atılımı İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi'ni kurarak attıklarını anlattı. Tütüncü, "Merkezimiz için İŞKUR, Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Merkezde iş arayanlar ile işverenleri buluşturacağız. Ayrıca iş garantili mesleki kurslar verilecek. Daha önce turizmde kurslar düzenlemiştik. Bu kez sanayi ve tarımı da işe katacağız. Girişimciler için de devlet ve uluslararası fon destekleriyle ilgili danışmanlık hizmeti verilecek" açıklamasında bulundu. Seçimde vaat ettikleri 123 proje için çalışmaya şimdiden başladıklarının altını çizen Hakan Tütüncü, "Kent meydanı tamamlandı, Dokuma- Park'taki müzelerimiz tamamlandı. 30 Ağustos itibariyle Kent Müzesi'nin ve Kent Meydanı'nın açılışını yapacağız. Duacı ve Gaziler'de de 2 sosyal tesisin açılışını yapacağız" ifadelerini kullandı..