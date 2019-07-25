Sokak hayvanlarının kurtarıcı gönüllüleri

Sosyal medya üzerinden bir araya gelenlerin üç yıl önce kurduğu Antalya Candost Derneği, yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarına yardım etmenin yanı sıra, onlara işkence edenlerin de ceza almalarını sağlıyor.

BAYKUŞA BİLE BAKTI

Derneğin kurucusu olan Arife Yanık, şu anda evinde 11 kedi, iki kumru beslediğini belirterek, "Evimde sürekli bir hayvan popülasyonu var. Bugüne kadar evime kedi ve köpeklerin dışında, kanadı kırık şahin, martı, kaplumbağa ve bukalemuna baktım. Son olarak da Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan izinle bakılan yavru baykuşu büyüttükten sonra doğaya saldık" dedi.

DOLANDIRICI UYARISI

Yaralı hayvanlara yardımda zaman zaman zorluk yaşadıklarını anlatan Yanık, "Hayvanları bulduktan sonra ücretsiz bakımevlerinde tedavilerini ve takiplerini yaptırıyoruz. Sonrasında teslim alıp yuvalandırıyoruz" diye konuştu. Yanık, sosyal medyada yardıma muhtaç hayvan görüntüleri paylaşıp para toplamaya çalışan dolandırıcılara karşı da uyardı.