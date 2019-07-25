Zeytin ağaçları için çocuklar seferber oldu

Antalya'da sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen anız yangınında 20 dönümlük zeytinlik ve çalılık alan kül oldu. İtfaiye hortumunun yetişmediği 3 zeytin ağacı ise çocukların büyük uğraşı sonucu söndürmesi dikkat çekti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi alevlerin evlere ve seralara sıçramasını önledi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Yangın Aksu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi içinde meydana geldi. Havanında kuru olması ve poyraz nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbarın ardından bölgeye 6 araç ve 20 itfaiye çalışanı sevk edildi. Vatandaşların yardımı ile de alevler 20 dönümlük alan içine hapsedilerek söndürüldü.

HORTUM YETİŞMEDİ

İtfaiye hortumunu yetişmediği yere ise çocuklar birbirlerine eklediği hortum ile yanan 3 zeytin ağacını söndürmek için çalıştı. Son ağaca hortum yetişmeyince çocuklar dal parçaları ile alevlere müdahale etti. Çocukların 20 dakikalık mücadelesi vatandaşları duygulandırdı. Polis yangının atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı ihtimali üzerine soruşturma başlattı.