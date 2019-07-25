Zorlu yolculuk başladı

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilindeki yuvalanma alanına caretta carettaların iki ay önce yumurta bıraktığı ilk iki yuva açıldı. İlk yuvadaki 72 yumurtadan 30, ikinci yuvadaki 104 yumurtadan ise 55 canlı yavru çıktı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan 85 caretta caretta yavrusu zorlu yolculuk sonunda denize ulaştı.

82 YUVA VAR

Yavruların zorlu yolculuğuna Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, yerli ve yabancı turistler de eşlik etti. Kaymakam Karameşe, 82 yuvanın tespit edildiği Çıralı'da caretta yavrularını görmek isteyenlere bilgiler verdi.

GÖNÜLLÜLERE TEŞEKKÜR

Konuya duyarlılık gösterenlere teşekkür eden Karameşe, "Carettanın nesli tehlikedeydi, fakat Türkiye'deki duyarlılık vatandaşların carettaya sahip çıkması bunu azalttı. Çıralı'da örnek bir uygulama yapılıyor" dedi. Tatilcilerin de carettalara ciddi şekilde sahip çıktığını vurgulayan Kaymakam Karameşe, "Saat 21.00'den sonra hiç kimse sahile girmiyor ve carettaları rahatsız etmiyor. Gönüllüler güneş doğana kadar dolaşıyor" dedi.