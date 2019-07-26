Dünya mirası çiçek açtı

UNESCO'NUN Dünya Mirası Listesi'nde yer alan agave bitkisi, Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarındaki Patara Antik Kenti'nde çiçek açmış olarak görüntülendi. Halk arasında 'sabır otu' olarak da bilinen agave bitkisinin çiçek açması, bölgede çalışan kazı işçilerini de mutlu etti. Orta Amerika kökenli çöl bitkisinin 60 ile 100 yıl arasında yaşayabildiği ancak buna rağmen ömrü boyunca sadece bir defa çiçek açtığı öğrenildi.



25 YIL SONRA

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan, "1994 yılından bu yana agave bitkisinin hiç çiçeğini görmemişti. Agaveler bütün ömürlerini sadece bu tohumlu çiçeği yapabilmek için enerji toplayarak geçiriyor. Üzerindeki tohumları yere dökülüyor ve çiçek kendisini ölüme terk ediyor" dedi.