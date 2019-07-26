Havvanur’un hazin sonu

Burdur'un Ağlasun ilçesinde bir gün sonra doğum gününü kutlamaya hazırlanan Havvanur Gökberber (15), kullandığı traktörle şarampole yuvarlanıp, yaşamını yitirdi. Olay, Yazır Köyü Karaenik mevkisinde meydana geldi. Isparta 15 Temmuz Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Havvanur Gökberber, köye 1 kilometre uzaklıktaki babasını karşılamak istedi.

BABASINI KARŞILAYACAKTI

Annesinin uyarılarına rağmen dedesine ait 32 HA 604 plakalı traktörü çalıştıran Havvanur Gökberber, 10 metre sonra traktörün direksiyon kontrolünü yitirerek şarampole yuvarlandı. Kızının aracın altında kaldığını gören annesinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri de köye geldi. Ancak Havvanur olay yerinde yaşamını yitirdi. 25 Temmuz'da 16'ncı yaşına gireceği öğrenilen Havvanur Gökberber'in ailesiyle Isparta'ya gidip kendisine elbise ve kol saati aldığı belirtildi. Kızının doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, ölümüyle büyük üzüntü yaşayan anne Güllü Gökberber, olay yerinde, "Pastalar kesecektik. Niye bizi bırakıp gittin?" diye feryat etti.