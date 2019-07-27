Alanya iyilik için birleşti

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, geçen yıl eylül ayında lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından ocak ayında hastalığı yendi. Köseoğlu, 2 hafta önce rutin kontrolleri sırasında kan verdi ve hastalığının nüksettiğini öğrendi. İstanbul'a tedaviye giden Köseoğlu sosyal medyadan çağrı yaparak Alanyalıları kök hücre bağışında bulunmaya davet etti.

MASKELİ MESAJ

Hastalığa savaş açan Şebnem Köseoğlu sosyal medyada açtığı 'Maskeli Şebnem' kullanıcı ismiyle paylaştığı videoda Alanyalılara seslenerek, "Merhaba Şebnem ben, son zamanda en bilinen adımla maskeli Şebnem. Şu anda lösemiyle savaşıyorum ve ilik nakli gerekmekte. Benim maskemden kurtulmam için yardımına ihtiyacım var. Yapman gereken tek şey Kızılay'a gidip 3 tüp kan vermek ve bir imza atmak. Yani toplamda 5 dakikada benim ve benim gibilerin hayatını kurtarabilirsin. Desteklerini bekliyorum" mesajını yayınladı. BİNLERCE KİŞİ

Çağrı sonrası salı günü, 4 gün sürecek kampanya başlatılarak Atatürk Anıtı önünde kurulan Kızılay çadırına kök hücre bağışı için Alanya halkı davet edildi. Lösemi hastası Şebnem Köseoğlu'na uygun ilik bulunması için başlatılan kampanyaya duyarsız kalmayan ilçe halkı, Kızılay çadırına akın etti. İlçe protokol üyelerinin de katıldığı kampanya, sosyal medya üzerinden de destek buldu. AHEP Rektörü, öğretim görevlileri ve öğrenciler de Şebnem Köseoğlu'na destek için Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulundu. AHEP Rektör vekili Mehmet Durdu Öner de kampanyaya destek verdi. Kök hücre bağışı yapmak için Kızılay çadırına gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, "Kampanya kapsamında sadece Şebnem değil, Şebnem gibi kök hücre bekleyen herkese destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de bugün vatandaşlık görevimi yaparak bağışta bulundum" diye konuştu.



BAKANDAN DA DESTEK

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, lösemi tedavisi gören Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu'nu telefonla arayarak moral verdi. Köseoğlu, tedavi sürecinde yanında olan Bakan Çavuşoğlu'nun desteğinden çok mutlu oldu. Duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Köseoğlu, "Ben çok protokol insanı değilim. İnsanları unvan değil, kalple severim. Değerli büyüğüm Mevlüt Çavuşoğlu, telefon açıp 'Abim nasılsın? Ben hep buradayım. Neye ihtiyacın olursa hep yanındayım. Serdar abimlere ve sevgili ailene selam söyle, biz buradayız.' diyerek onlarca kere yanımızda olduğunu tekrarladı. Alanya'da bütün hemşehrilerimizin, herkesin tek yürek olmasıyla nasıl duygulandığını, gururlandığını söylerken, karşılıklı sesimiz titredi. Hem destekleriniz için ama daha çok bana ve aileme bütün sıcaklığıyla Mevlüt Abi olmayı hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.