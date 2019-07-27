Göller Bölgesi’ne tam not

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) tanıtım çalışmaları devam ediyor. BAKA, bölgenin turizm potansiyelini tanıtmak, sürdürülebilir turizm için önerileri almak amacıyla tanıtım turu programı hazırladı.

BÖLGEYI GÖRMEYE 3 GÜN YETMEDİ

Her yıl artan trendi ile binlerce turisti ağırlayan Göller Bölgesi bu kez, Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET) üyelerine ev sahipliği yaptı. Heyet, Burdur'da Sagalassos Antik Kenti, 'lavanta kokulu köy' Kuyucak'ı, Isparta ise Gölcük Tabiat Parkı, St Paul Kilisesi ve Psidia Antik Kenti'ni gezdi. Isparta ve Burdur'u içeren keşif turu 3 gün sürdü ancak bu süre keşif için yetmedi. Heyet, Salda Gölü, Kiybra Antik Kenti, Davraz Kayak Merkezi, Yazılı Kanyon ve Melikler Yaylası'nı görmek için yeniden geleceklerini açıkladı.



HAYRAN KALDILAR

FIJET Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Başkanı Delal Atamdede, bölgenin turizm değerlerine hayranlıklarını ifade ederken, bölgenin tanıtımı için çalışacaklarını, tecrübeleri ışığında her zaman işbirliği ve desteğe hazır olduklarını söyledi. Heyet, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile de görüşecek işbirliği çalışması yaptı.