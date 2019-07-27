Kesik Minare değil Şehzade Korkut Cami

ANTALYA'DA 6 siyasi parti ve 30 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Antalya Platformu, restorasyonu başlayan Şehzade Korkut Cami'nin Kesik Minare olarak kalmasını isteyenleri protesto etti. Platform Dönem Başkanı Metin Doğan, zihniyetin asıl derdinin Kaleiçi'ndeki eserin bilime uygunluğu değil yeniden cami olarak hizmete açılmasına karşı durmak olduğunu söyledi.

KİM KARŞI BELLİ DEĞİL

Restorasyona tepki gösteren 5-6 sivil toplum kuruluşunun sanki bütün Antalya buranın açık hava müzesi yapılmasını istiyormuş algısı oluşturduğunu eleştiren Metin Doğan, "Destek verdiği söylenenler arasında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası var. Büyükşehir Belediyesi var. Adı geçenler isimlerine ve imzalarına sahip çıkmalıdır" dedi. Memur Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban ise "Burası şehrin ilk ve en eski camisidir. Kesik Minare değildir. 'Kesik Minare Antalya'nın hafızasından silinemez' demek hem tarihi hafızaya hem de şehre ihanettir" açıklamasında bulundu.



EZAN VE MİNARE KARŞITLIĞI

ANTALYA Müftüsü Osman Artan, Şehzade Korkut Camisi'nde yapılan restorasyonun bir fantezi değil, ecdadın emanet ettiği değerleri genç nesillere miras bırakma gayreti olduğunu belirtti. Artan, tarih boyunca ibadethane olarak kullanılan Şehzade Korkut Camisi'nin içler acısı durumundan kurtarılarak asıl hüviyetine kavuşturulacak olmasından da büyük bir onur ve mutluluk duyduklarının altını çizdi. Artan, Kaleiçi'nin sayısız sorunuyla ilgili hiçbir zaman bir araya gelmeyen, fikir üretmeyen kurum ve kuruluşun temsilcilerinin, mesele cami, minare ve ezan karşıtlığı olduğunda, nasıl bir araya geldiğini ibretle izlediklerini söyledi.