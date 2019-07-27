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Salda’ya özel koruma

Valisi Hasan Şıldak, ’nün Alanı ilan edildiğini belirterek, “’nin sayılı bölgelerinden biridir. Bölgeye çivi bile çaktırmayız” dedi

Giriş Tarihi: 27.7.2019
Salda’ya özel koruma

Burdur Valisi Hasan Şıldak başkanlığında 'Turizm Değerlendirme' toplantısı yapıldı. Vali Şıldak, Salda Gölü'nün Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini hatırlattı. Salda'da, turizmden de öncelikli olan konunun koruma olduğunu belirten Şıldak, "Çevreye saygılı ve oranın doğal güzelliklerini muhafaza etmeye yönelik devlet olarak ilgili bütün tedbirler en üst düzeyde alınmıştır" dedi.

DENETİMLER SÜRÜYOR
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından oluşturulan iki ekibin imar denetimi ve çevre denetimi yaptığına değinen Vali Şıldak, "Orası bizlerden sonraki kuşaklara emanet olarak bırakacağımız kültürel, doğal mirastır. Bunun bilincinde hareket ediyoruz. Tek bir çivi bile çaktırmıyoruz. Açık söyleyeyim bir çivi dahi çakıldığı anda gerekli müdahale yapılıyor" diye konuştu. Bölgede yapılacaklarla ilgili de bilgi veren Şıldak, "Bu yıl şu ana kadar 500 bin kişi ziyaret etti. Bu sayı milyonu geçecek. Gelen insanlara bir hizmet sunmanız lazım. Çevreye saygılı ahşap imalatlar olacak. Salda Gölü etrafı bir kaç yıl önce çöplüktü. Şimdi çok nezih hale getirdik" dedi.

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Salda’ya özel koruma
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