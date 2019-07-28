Kamyonette can pazarı

Fethıye'de otomobille domates yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen kamyonetteki domatesler yola savruldu.

VATANDAŞ ÇIKARDI

Kaza, Fethiye-Muğla Karayolu Çatalarık kavşağında meydana geldi. İbrahim Kurtçu (51) yönetimindeki 48 D 2823 plakalı domates yüklü kamyonet, İbrahim Büyükkocagöz (50) idaresindeki 63 RB 631 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler Kurtçu, Büyükkocagöz ile kamyonette bulunan Havana Kurtçu (48) ve Emel Uluç (32), yaralandı. Araçlarda sıkışanları vatandaşlar kurtardı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine ola yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yola saçılan domates nedeniyle trafik, bir süre kontrollü olarak olarak sağlandı.