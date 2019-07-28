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Tropikal Meyve Kooperatifi açıldı

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Tropikal Meyve Kooperatifi açıldı
Antalya'da? Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin açılışı Gazipaşa'da yapıldı. Kooperatif Başkanı Ali Yalçın, Tropikal meyve üretim ve pazarlama konusunda ilk kez böyle bir kooperatifin kurulduğunu ifade eden Yalçın, "22 üyemiz var. Kooperatifimizin amacı bulunduğumuz bölgede tropikal ve sup tropikal meyvelerin adaptasyon çalışmalarının yapılması. Türkiye'nin tropikal merkezi olmayı hedefliyoruz. İlk amacımız tropikal meyvelerin coğrafi işaretini almak. Hedefimiz Türkiye'yi enfes tropikal tatlarla buluşturmak. Bunların üretimini artırarak Avrupa ve Rusya'ya da pazarlamak" dedi.
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Tropikal Meyve Kooperatifi açıldı
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