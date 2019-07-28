Ukraynalı ailenin Ay Yıldız sevgisi

Antalya'da yaşayan Ukraynalı ailenin Türk Bayrağı sevgisi görenleri hayran bıraktı. Kızı Katya Bibik ile beraber 4.5 yıldır Antalya'da yaşayan Dimitri Bibik, evininin dört bir yanını Türk Bayrağı ile dizayn ederken, özellikle perdelerini bayraktan yapması dikkat çekti. Evinde Atatürk portresi, Osman Hamdi Bey'in 'Kaplumbağa terbiyecisi' tablosunun replikası ve Osmanlı Tuğrası gibi birçok görseli duvarlara yerleştiren Ukraynalı aile Türkiye'yi çok sevdiklerini ifade etti. 2013 yılında ilk kez tatile geldiği Türkiye'yi beğenerek kızı ile Antalya'ya yerleşen Dimitri Bibik, burada iş kurarak yaşamaya karar verdi. Türkiye'ye gelmeden önce ülke hakkında ön yargılı olduğunu fakat Kemer ilçesine tatile geldiğinde ön yargılarının tamamen ortadan kalktığını belirten Bibik, "Kızım ile birlikte burada yaşamaya karar verdik ve Türkiye bizim aşkımız oldu" dedi.

EVİNI DONATTI

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde yaşayan Bibik ailesi, Türklerin bayrak ve vatan sevgisinden çok etkilendiğini vurguladı. Dimitri Bibik, "Bende kendimi Türk gibi hissetmeye başladım. Özellikle Atatürk'ün 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözünü benimsedim. Eve geldiğim zaman bayrak ve kırmızı renk bana huzur veriyor" diye konuştu.

TÜRK GELENEKLERİ

Ukraynalılar ve Türklerin yapı olarak birbirine çok benzediğini anlatan baba Bibik, 15 yaşındaki kızı Katya'yı Türk gelenekleri ve kültürünü öğrenmesi için özellikle Ukrayna'dan getirdiğini anlattı.



OLİMPOS GÖKYÜZÜ FESTİVALİ BAŞLADI

Olımpos Gökyüzü ve Bilim Festivali, astronomi platformu Kozmik Anafor öncülüğünde başladı. Türkiye'de'de bilim festivallerinin yapılabildiğini göstermeyi amaçlayan Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali kapsamında Olimpos'un ışık kirliliğinden uzak gökyüzünde, kamp alanında, teleskoplu gözlem etkinlikleri yapılacak. Festivalde, kum boyama, teleskop yapımı, kostüm roket, astrofotoğrafçılık gibi atölye çalışmalarının yanı sıra Kozmik Anafor, astronomi bilimcilerinin de sunumları ve söyleşiler olacak. Festival söyleşileri kapsamında Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali'nin Organizatörü Zafer Emecan, festival hakkında bilgi verdi. Festivale, Prof. Dr. Osman Demircan, Prof. Dr. Talat Saygaç, Prof. Dr. Mehmet Emin Özel, Dr. Tevfik Uyar ile amatör ve profesyonel gök bilimciler de katıldı.