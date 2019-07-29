Eşeği kürekle öldürmüşler

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınKepez ilçesinde, hastalığı nedeniyle halıya sarılarak ormanlık alana terk edilmiş halde bulunan eşek, tedaviye alındığı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde kurtarılamadı. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, 13 gün önce buldukları yaralı eşeğin kim tarafından ölüme terk edildiğinin bulunması ve yasal işlem yapılması için şikayetçi olacaklarını söyledi.Talihsiz eşek, Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 11 Temmuz'da bulunmuştu. Uyuz hastalığına yakalandığı için terk edildiği düşünülen eşek, önce Hayvanat Bahçesi'nde ardından MAKÜ'de tedaviye alındı. İncelemede eşeğin başına kürekle vurulduğu, beyninin zarar gördüğü belirlendi.