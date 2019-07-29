Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor

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Burdur'unYeşilova ilçesindeki turkuaz suyu ve beyaz sahiliyle Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü'nün kenarında yapılacak olan Millet Bahçesi'nin ihalesi 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) açık ihale usulüne göre yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatılar inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin yapım süresi 360 takvim günü olarak belirlendi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şubat ayında ziyaret ettiği Salda Gölü'nde projeyle ilgili bilgi vermişti. Kurum, "300 bin metrekarelik alanda Salda Millet Bahçesi yapacağız. Buraya gelen turistlerimiz, otoparkta araçlarını park edecek. Bölgeye gelen vatandaşımızın bungalov evlerde, kafeteryalarda dinlenmesi, yürüyüş yollarında, gezinti alanlarında gezmesini sağlayacak birçok düzenlemeyi yapacağız" demişti.