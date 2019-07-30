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22 kişinin dünyası aydınlandı

Hastanesi’nde ’ın katılımıyla gerçekleşen ameliyatlarla bir günde 7, bir ayda 22 gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 30.7.2019
22 kişinin dünyası aydınlandı

ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilen kornea nakilleri ile bir ayda 22 hasta aydınlığa kavuştu. Prof. Dr. Mustafa Ünal, organ nakli konusunda son zamanlarda bilincin arttığını ifade ederek, "Bugün yaptığımız 7 kornea nakli ile birlikte Akdeniz Üniversitesi'nde son bir ayda 25 böbrek, 5 karaciğer ve 22 kornea nakli ameliyatı yapıldı. Hastanemiz bu konuda Türkiye ortalamalarına göre oldukça iyi" diye konuştu.

ÜLKE ORTALAMASININ ÜZERİNDE
Nakil için bekleyen çok sayıda hasta olduğunun altını çizen Rektör Ünal, "Bağışçı sayısı ne kadar artarsa nakil sayısı ve yaşam kalitesi o kadar artacaktır" dedi. Rektör Ünal, organ naklinin başarıya ulaşmasında vatandaşların duyarlılığının yanı sıra, naklin yapıldığı merkezin donanımlı ve ekibin yetkin olmasının da son derece önemli olduğunu söyledi. Organ nakli süreci her iki taraf için de oldukça hassas bir süreç olduğunun altını çizen Ünal, "Hastanemizde bu süreç, bağışçı ailelerle görüşme aşamasından, hastamızı taburcu etme aşamasına kadar titizlikle yürütülüyor" açıklamasında bulundu.

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22 kişinin dünyası aydınlandı
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