Bozulan dere yatağı carettalara mezar oldu

Antalya'nın Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesi'nde yer alan sahilde bozulan dere yatağı sonucu yüzlerce caretta carettanın henüz yumurtadan çıkamadan öldüğü ortaya çıktı. Olaya, bir akaryakıt şirketinin dere yatağı içindeki borulara müdahalesinin neden olduğu iddia edildi. 13 yıldır bölgede caretta carettaların gönüllü koruyuculuğunu yapan Güldahe Şahin yaşananlara tepki gösterdi.

SU ALTINDA KALDI

Şahin, karşılaştığı manzara karşında çok üzgün olduğunu aktardı. Şahin, "Burası Yeşilöz Deresi'nin aktığı yer ama akaryakıt şirketinin deniz içinde dolum tesisi de var. Bu derenin ve denizin birleştiği yerde dalgalar oluştuğu için depolama sistemine giden borular defalarca kırıldı. Bunun üzerine boruları sabitlemek için beton büzler koydular. Bu derenin akışını değiştirdi. Yumurtalı 9 yuva su altında kaldı. Yavruları kurtaramadık" diye konuştu.