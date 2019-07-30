Oğuzhanspor’dan Vali Hasan Şıldak’a şampiyonluk sözü

BUCAK Belediyesi Oğuzhanspor Kulüp Başkanı seçilen Ali Topay ve yönetimi, Burdur Valisi Hasan Şıldak'a ziyaret etti. Başkan Topay, kulüp hakkında Vali Şıldak'a bilgiler vererek, "Bölgesel Amatör Ligi 7'nci Grup'ta şampiyon olduktan sonra Üçüncü Lig'e çıkma play-off karşılaşmalarında 2 yıldır kaybediyoruz. Hedefimiz bu yıl grubumuzda şampiyon olup, play-off maçını da kazanıp şampiyon olmak" şeklinde konuştu.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Vali Şıldak da kentteki tüm spor müsabakalarını desteklediklerini, BAL'da mücadele edecek olan Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'a da her zaman destek olacaklarını söyledi. Bucak Belediyesi Oğuzhanspor Başkanı Ali Topay, Çanakkaleli olan Vali Hasan Şıldak'a üzerinde adının yazılı olduğu, Çanakkale'nin plakası olan '17' numaralı forma hediye etti.