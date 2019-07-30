Yılmaz’a ikinci şok

Antalya eski Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın dinleme davasında aldığı beraat kararının Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından ikinci bir dava daha açıldı. Yılmaz'ın hakkında FETÖ üyeliği suçlaması ile Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. FETÖ'ye üyelikten 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi ile hazırlanan iddianame Antalya 9'uncu Ağır ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 95 sayfadan oluşan iddianame ile açılan dava, Yılmaz'ın yargılandığı yasa dışı dinleme dosyası ile birleştirilerek yurt dışına çıkış yasağı konulup ve adli kontrol kararı verildi.

NİSAN AYINDA BAŞLADI

İkinci davanın soruşturmasına Antalya Barosu'na kayıtlı eski avukat İ.D.'nin başvurusu üzerine başlandığı belirlendi. İ.D.'nin, emniyet mensuplarının da içerisinde bulunduğu FETÖ'nün kurduğu kumpaslar sebebiyle hakkında haksız soruşturma başlatıldığını ve tutuklandığını, halen yargılandığını gerekçe göstererek örgütün emniyet yapılanması içerisinde yer alan dönemin emniyet müdürleri hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Yılmaz'ın şikayet üzerine 24 Nisan 2019'da gözaltına alınıp sorgulandığı kaydedildi.



FİRARİLER İLE GÖRÜŞTÜ

SAVCI, el koyulan telefon, bilgisayar ve dijital kayıtlardan elde edilen verilerde Yılmaz'ın FETÖ'nün 'Yargı İmamı Yardımcısı' olan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri firari Osman Karakuş ile 2006-2012 yılları arasında 48 kez telefonla görüştüğünün tespit edildiğine iddianamede yer verdi. İddianamede, Yılmaz'ın ayrıca FETÖ şüphelisi olarak hakkında işlem yapılan iş adamları ile örgüt üyeleriyle sık sık görüştüğüne de dikkat çekildi. Ali Yılmaz'ın cep telefonundan FETÖ'nün kasası ABD'ye kaçan Nevzat Ayvacı, FETÖ'nün Antalya imamı Hasan Tarık Şen ile de onlarca kez görüşmesine vurgu yapıldı.