Kıyağa yargı freni

CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in yeni sanayi bölgesinde kayınpederine ait arazinin imar planını değiştirerek rantsal kazanç sağlamasına yargı el koydu. Bölgede yükseklikleri 7.5-9 metreye yükselten imar planı değişikliği Konya Bölge İdare Mahkemesi tarafından oybirliğiyle iptal edildi.

SİYASİ TARİHTE İLK

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, CHP'li Ercengiz'in ailesine ait arazinin rantsal dönüşüm hikayesinde sona gelindiğini söyledi. Mengi, "Burdur siyasi tarihinde bir ilk olan belediye başkanının ailesine ve yandaşlarına ciddi miktarda kazanç sağlayacak özel küçük sanayi sitesi, petrol istasyonu arazisi ve ticari alan düzenlemesi mahkeme kararı ile iptal oldu" dedi.

SÜREÇ 2017'DE BAŞLADI

Tartışmalı sürecin 2017 Şubat meclisinde başladığını anlatan AK Parti İl Başkanı Mengi, "Yapılan plan değişikliğine 'Bu tamamen şahsa özel rantsal dönüşümdür' dememize rağmen belediye başkanı bu dönüşümü gerçekleştirdi. Burdurlumuzun hakkını korumak ve belediye imkanlarını kullanarak kendine menfaate dönüştürmeye çalışan Burdur Belediye Başkanı'na karşı AK Parti Grubu olarak yapılan düzenlemeyi yargıya taşıdık. Konya Bölge İdare Mahkemesi 11 Temmuz tarihinde oybirliğiyle imar planı değişikliğini iptal etti" diye konuştu.

DAHA BİTMEDİ

Volkan Mengi, CHP'li Başkan Ercengiz'in kayınpederine ait araziyi tapu kayıtlarında kuzeni olan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say'ın üzerine geçirdiğini de iddia etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yerel Yönetim İlkeleri' listesinde 'Hizmeti belli kişiler, zümreler, akrabalar, yandaşlar için değil, halk için üretiniz' maddesi olduğunu hatırlatan Mengi, yaşanan duruma Kılıçdaroğlu'nun da el koymasını istedi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise "Şu anda hukuki süreç devam ediyor. Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin kararıyla ilgili Danıştay'a başvuracağız" açıklamasını yaptı.