Antalya için üretme zamanı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şubesi, belediyelerden halk adına beklentilerini açıkladı. İstihdam yaratacak projelere öncelik verilmesi gerektiğini belirten İMO Başkanı Mustafa Balcı, "19 ilçeyi kapsayan bütüncül imar planı ve ulaşım ana planı yapılmalı. Toplu ulaşım sorun olmaktan çıkmalıdır. Antalya'nın akıllı ulaşım sistemleri ile donatılmasını, otopark sorununun çözülmesini bekliyoruz" dedi.

GÜNEŞKENT ÖNERİSİ

Falez-Antalyaspor kavşakları arasındaki taşıt yolunun yeraltına alınmasını istediklerini açıklayan Mustafa Balcı, Antalya'yı yeniden inşa edecek çevre odaklı yaşam kalitesi yüksek ve sürdürebilir bir kentsel dönüşüm anlayışının hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. Mustafa Balcı, "Antalya'nın güneş enerjisi ile elektrik üreten, kullanan ve aydınlanan örnek 'Güneşkent Antalya' olmasını istiyoruz" dedi.