Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Antalya için üretme zamanı

için üretme zamanı

Şubesi, belediyelerden beklentilerini açıkladı. Proje önerileri arasında güneş enerjisi ve yeraltı yolu dikkat çekti

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Antalya için üretme zamanı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şubesi, belediyelerden halk adına beklentilerini açıkladı. İstihdam yaratacak projelere öncelik verilmesi gerektiğini belirten İMO Başkanı Mustafa Balcı, "19 ilçeyi kapsayan bütüncül imar planı ve ulaşım ana planı yapılmalı. Toplu ulaşım sorun olmaktan çıkmalıdır. Antalya'nın akıllı ulaşım sistemleri ile donatılmasını, otopark sorununun çözülmesini bekliyoruz" dedi.

GÜNEŞKENT ÖNERİSİ
Falez-Antalyaspor kavşakları arasındaki taşıt yolunun yeraltına alınmasını istediklerini açıklayan Mustafa Balcı, Antalya'yı yeniden inşa edecek çevre odaklı yaşam kalitesi yüksek ve sürdürebilir bir kentsel dönüşüm anlayışının hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. Mustafa Balcı, "Antalya'nın güneş enerjisi ile elektrik üreten, kullanan ve aydınlanan örnek 'Güneşkent Antalya' olmasını istiyoruz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya için üretme zamanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN