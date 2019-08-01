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Carettaya ‘ünlü’ ilgisi

, eşi ve oyuncu arkadaşlarıyla birlikte Belek’te yavru caretta carettaların denize ulaşmasını sağladı

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Carettaya ‘ünlü’ ilgisi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oyuncu arkadaşlarıyla beraber Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde nesli tükenmekte olan caretta caretta deniz kaplumbağalarının korunması amacıyla düzenlenen çalışmalara destek verdi. Tatlıtuğ ve Dizer, 2 günlük kampta, kumsaldaki 64 yavru kaplumbağayı tek tek yuvalarından çıkarıp, denize ulaşmasını sağladı.

GEÇEN YIL DA KATILDI
Duyarlı oyuncu Tatlıtuğ, geçen yıl da çalışmalara katılmıştı. Tatlıtuğ, bu yıl ise eşi ve oyuncu arkadaşları Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı'yla birlikte çalışmalara katıldı. Keyifli anlara Sedef ve Kıvanç çiftinin oğulları Can Kasabalı da eşlik etti. Kıvanç Tatlıtuğ, Can'a kumu kazarken hareketlilik olduğunu ve kazdıkları noktada caretta caretta olabileceğini söyledi. Tam o sırada Tatlıtuğ'un eline gelen yavru caretta carettalar ekibi sevince boğdu. Can, yavruların sahilden yürüyerek denize ulaşmasını izledi.

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Carettaya ‘ünlü’ ilgisi
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