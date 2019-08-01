Elmalı-Korkuteli yolu haftaya açılıyor

ANTALYA'NIN kuzey ilçelerini birbirine bağlayacak Elmalı-Korkuteli yolunun 26 kilometrelik Öküzgözü-Korkuteli bölümü gelecek hafta açılacak.

SICAK ASFALT

Bölünmüş olarak düzenlenecek yol, kazaları en aza indirerek ulaşım kalitesini artıracak. Yolun kalan kısmı olan Öküzgözü-Elmalı arasındaki çalışmalar ise kurban bayramı sonrası devam edecek. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Elmalı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak, Elmalı-Korkuteli yolunda incelemelerde bulundu. Atay Uslu, "Yol bölünmüş yol ve sıcak asfaltlı olarak tamamlandı, Muhteşem bir yol oldu" dedi. Uslu, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzerde yolda emeği geçenlere teşekkür etti.