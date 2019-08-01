İşçisiyle davalık oldu

Antalya'da 63 yıl sonra CHP'ye geçen Finike Belediyesi'ni işçiler mahkemeye verdi. Daha önce de çalışanlarının maaşlarını ödemeyerek gündeme gelen CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, bu ekonomik sorunu borçlara bağlayarak borç edebiyatı yapmıştı. Buna karşın MUstafa Geyikçi'nin haziran ayında ünlü sanatçıların katıldığı ve 6 gün-6 gece süren festival düzenlemesi tepki çekmişti. Festival giderlerini sponsorların karşıladığını açıklayan Geyikçi, bu kez de Finike Belediyesi'nde çalışan 64 kadrolu işçinin ikramiyelerini ödeyemedi.

1 MİLYON LİRA BORÇ

Her bir işçinin belediyeden alacağı ikramiye tutarı 17 bin 500 lirayı bulurken, CHP'li belediyenin işçilere toplamda 1 milyon 120 bin lira ikramiye borcu bulunuyor. İşçiler alacaklarının ödenmemesi üzerine Hizmet-İş Sendikası'na vekalet verdi. Alacakların tahsili için sendika CHP'li belediyeye dava açtı. İşin hukuki boyuta taşınmasıyla birlikte davaya arabulucu müdahil olurken, belediye yetkililerinin işçi alacaklarını taksitle ödeme talebinde bulunduğu belirtildi.

İŞÇİYE BASKI VAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına rağmen, belediyelerdeki işçi kıyımları ve sendikal baskılar Finike Belediyesi'nde de yaşanıyor. Belediyede çalışan 5 işçinin işine son verildi. İşten çıkarmalara gerekçe olarak ise AK Partili oldukları gösterildiği iddia edildi. Belediyenin, Finike Altın Portakal Şirketi'ndeki Hizmet-İş Sendikası'na üye 92 kişi de zorla istifa ettirilerek Belediye-İş Sendikası'na geçirildi. GREV ZAMANI

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammet Talha Kandil, yaşanan baskıyı SABAH Akdeniz'e anlattı. Kandil, "İşçileri bir araya toplayarak sendikalarından istifa etmeleri için tehditler yapılıyor. Bu nedenle Finike Belediyesi'nde sendikamıza üye 150 işçi kaldı" dedi. 18 Nisan tarihi itibariyle belediyenin Altın Portakal Şirketi için yetki belgesi aldıklarını ifade eden Kandil, toplu iş sözleşmesi imzalanması için 60 günlük yasal süreyi beklediklerini ifade etti. Belediyenin toplu iş sözleşmesine oturmayacağını kendilerine ilettiğini vurgulayan Kandil, "60 günlük yasal süreden sonra Finike Belediyesi'nde de greve çıkacağız" diye konuştu.

VİCDANEN RAHATSIZ OLMUŞ

CHP'li Geyikçi işçi maaşlarını ödeyemediği dönemde, "Bilmenizi isterim ki, bu mübarek günlerde çalışma arkadaşlarımıza ödeme yapamamanın vicdanen rahatsızlığını en derin şekilde hissediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana, bir yandan malum olanaklar ölçüsünde hizmet üretmek, bir yandan da belediye işleyişini yoluna koymak için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde açıklama yapmıştı. İkramiyelerini alamayan işçiler, CHP'li Başkan'ın bu kez de nasıl bir mazeret bulacağını merak ettiklerini ifade etti.