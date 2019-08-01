Serik’e turistik proje önerdi

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik'te muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile bir araya gelerek sorun ve önerileri dinledi. Böcek, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı da makamında ziyaret etti. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cansel Tuncer, daire başkanları, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve diğer bürokratlar da katıldı. Esnaf temsilcileri, bölgede 80 otel olduğunu ancak ilçenin turist görmediği ve esnafın turizmden faydalanamadığına dikkat çekti.

TURİSTİK PROJELER

Serik içerisinde turisti çekecek projelerin tamamlanması gerektiğini dile getiren Başkan Muhittin Böcek ise "Serik'te yeme-içmeleriyle restoranlarıyla 5 yıldızlı oteller var, tatil köyleri var ama içeride 5 yıldızlı restoran var mı? Turist niye gelecek? Gittiğiniz yerlerde müze varsa gidersiniz, tarih varsa gidersiniz. Serik olarak bunu planlamamız lazım. 5 yıldızlı otel var. Ticareti, satışı, yabancı dil bilen personeli var. Serik esnafından kaç kişi yabancı dil biliyor? Bunların hepsinin altlığını oluşturmak lazım" açıklamasında bulundu.

TURİZM BİRLİĞİ

Büyükşehir mülkiyetindeki yerlerde ne yapılabileceğiyle ilgili 3 aydır çalışma yapıldığını anlatan Böcek, Turizm Birliği'ni de büyüteceklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yapacaklarının altını çizen Böcek, "Gazipaşa'dan Kaş'a kadar sahilde hep birlikte ilçelerimizi turizm birliğinin tek bir çatısı altında topluyoruz" dedi.