Sessiz çığlığı duyuldu

Antalya'nın Finike ilçesinde, hastalığı nedeniyle gırtlağı ile yutağının yarısı alınan, konuşma yetisini kaybeden ve ağız yoluyla beslenemeyen Dilek Demir'in (30) sessiz çığlığı, kamuoyu oluşturdu. AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ ve yönetimi ile Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, Demir'i evinde ziyaret etti.

FİNİKE YAKIŞANI YAPTI

Dilek Demir'in sağlığına kavuşması için devletin bütün imkanlarının seferber edileceğini kaydeden Başkan Aladağ "Hastanın tedavisini sürdüren hocamız tedaviyi mümkün olduğu kadar devlet hastanesi kanalıyla ücretsiz gerçekleştirmek istiyor. Ancak plastik cerrahide bir sıkıntı yaşanırsa o zaman özelden destek gerekebilecek" dedi. Başkehim Kurt da birden fazla ameliyat olacağını, tüm süreçte Dilek Demir'in yanında olacaklarını söyledi.

KAMPANYA BAŞLADI

2 yıldır su içemeyen, konuşamayan ve midesine takılan hortumla beslenen Demir'e yeniden yapılacak ameliyatlar öncesi ve sonrasında gereken bakım masrafları için Finikeliler bağış kampanyası başlattı. Dilek Demir, yazarak iletişim kurarak, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Yalnız değilmişim" dedi.