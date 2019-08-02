Boğulma uyarısı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte Manavgat Irmağı'na girenlerin sayısı da arttı. Her yıl yaşanan acı boğulma olaylarıyla bilinen Manavgat Irmağı'nda çocukların yüzmesini engellemek amacıyla polis, jandarma ve zabıta ekipleri harekete geçti. Denetim yapan ekipler tehlikeyi göze alarak ırmağa giren çocukları uyarırken, bölgedeki uyarı levhalarının sayısı da artırıldı.

AİLELERE UYARI

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, konuyla ilgili ailelere çağrıda bulundu. Yiğit, debisi yüksek olan ırmakta girdaplar oluştuğunu belirterek, "Irmağa giren her can bizim için bir tehlikedir, bir bakıma intihara teşebbüs sayılabilir. Lütfen çocuklarımızı ırmaktan uzak tutalım. Geçen sene çok dramatik boğulma hadiseleri yaşadık. Bu sene de aynı problemi yaşamamak için çocuklarımıza sahip çıkalım" dedi. Emniyet ekiplerinin uyarısına aldırmadan ırmağa girenler olduğuna da değinen Yiğit, "Bazen güvenlik güçlerimize direnenler oluyor. Lütfen uyarıları dinleyelim. Bu uyarılar sizin için" dedi.