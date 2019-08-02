Duygu yüklü tören

Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Süleyman Yasin Ağır'ın (27) ailesine şehitlik beratı ve hizmet şildi sunuldu. Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ile birlikte gelen Vali Esengül Civelek, şehit Ağır'ın annesi Elif ve babası Ramazan Ağır'a taziyelerini iletti. Anne Elif Ağır'ın Vali Civelek'e sarılarak ağlaması duygulandırdı. Oldukça duygusal anların yaşandığı ziyarette Şehit Ağır için İl Müftüsü İbrahim Öcüt tarafından duada bulunuldu.



KOMUTAN ARADI

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehit ailesini telefonla arayıp, anne ve babaya taziyelerini iletti. Baba Ramazan Ağır, "Rabbim nice Süleymanlara güç kuvvet versin inşallah. Arkasından yetişen kardeşlerimize güç kuvvet versin, onlar ayakta olduğu müddetçe biz Süleyman'ımızı özlemeyeceğiz. Onların sayesinde ülkemiz ayakta kalacak. Çocuğum vatan ve bayrak aşkıyla gitti. Vatanımız sağ olsun"' ifadelerini kullandı.