Engelli annelerini tehdit etti

Antalya'da? yaşayan Nergül Kızıl ve Dilek Günel kas hastası iki çocuğuyla bindikleri otobüste, engelli rampası nedeniyle şoför Cumali Keskin ile tartıştı. Durakta kadınların açtıkları engelli rampası, otobüs hareket edince kaldırıma sıkıştı. Günel ve Kızıl'ın bağırmasıyla şoför durarak araçtan indi. Tekerlekli sandalyedeki çocukların aileleriyle şoför Cumali Keskin arasında tartışma yaşandı.

'GEREKİRSE DÖVERİM' DEDİ

Dilek Günel, "Şoför bize kızmaya devam edince, biz de 'Dövseydiniz' bari dedik. O da 'Gerekirse döverim' dedi. Diğer yolcuların araya girmesiyle şoför otobüse binerek ayrıldı. Orada çocuğum da sıkışabilirdi" dedi. Otobüs şoförü Cumali Keskin ise kendinden habersiz rampayı açtıkları için rampanın sıkıştığını, kapatırken elinin sıkıştığını belirterek, "Bana hakaret ettiler, bağırdılar. Ben de fazla uzatırsanız gerekirse sizi döverim dedim. Zarar gören benim" dedi.