OSB’de 8 öğrenci stajı tamamladı

BUGÜN NELER OLDU

en iyi üniversitelerinde eğitim gören 8 mühendislik fakültesi öğrencisinin stajlarını, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) firmalarında yapmalarını sağlayan Genç Organize Sanayi Derneği'nin (OSD) başlattığı staj projesinin ikinci etabı da tamamlandı.8 öğrenci, 1 ay süren staj programı kapsamında bölge firmalarını ve üretim süreçlerini yakından inceleyip, düzenlenen eğitim programlarına katıldı. Stajı başarıyla tamamlayıp öğrencilere sertifikaları verildi. Sertifika törenine Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Genç OSD Başkanı Elçin Ekici Öztürk de katıldı. Başkan Ali Bahar öğrencilerin artık Antalya elçisi olduğunu vurguladı. Öztürk ise birçok şirketin mühendis çalıştırmamasını eleştirerek, sanayinin geleceğinin eğitimde olduğunu kaydetti.