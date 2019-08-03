50 metrelik kulede eylem

BUGÜN NELER OLDU

, yapımı devam eden inşaatta çalışan ve 2.5 aydır parasını alamadığını ileri süren işçi A.K. (25), 50 metrelik vincin üzerine çıkarak eylem yaptı. Olay, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. 50 metrelik kulenin ucuna kadar gelen işçi, daha sonra altta bulunan çelik halat yardımıyla kendisini aşağıya sarkıttı. 1 saat boyunca çelik halatta komando gibi hareketler yapan A.K. yürekleri ağızlara getirdi. Uzun uğraşlar sonucu firma yetkililerinin paraları hesaba yatırdığının söylenmesi üzerine eyleminden vazgeçen izolasyon ustası A.K. vinçten indi. İşçi daha sonra polis tarafından ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.