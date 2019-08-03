Bakanlar gençlerle

Genç lik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'nın Duacı bölgesindeki Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nı ziyaret etti. 2 bakana, Antalya Valisi Münir Karaloğlu eşlik etti. Kasapoğlu ile Varank, kampta sosyal ve kültürel eğitim alan Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Kasapoğlu ve Varank, yaptıkları faaliyetleri izledi.

KAMPLAR ARTIYOR

Gençlerle beraber olmanın her zaman mutluluk ve heyecan verici olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Türkiye'nin değişik illeri, ilçelerinde kamplarımız var ve bu sayıyı her geçen gün artırıyoruz. Çünkü amacımız gençlerimizi çeşitli aktivitelerle hem kardeşlik ikliminde bir arada tutmak, hem onları zihinsel ve bedensel anlamda değişik faaliyetlerle geliştirmek. Diyarbakır'dan Edirne'ye, Kosova'ya, Arnavutluk'a kadar gençlerimiz buradalar. Dostluklar ve kardeşlikler kurarak bu ülkenin sarsılmaz birliğini pekiştiriyorlar" diye konuştu. Bakan Varank ise "125 bin gencin Türkiye'nin çeşitli noktalarından gelen akranlarıyla vakit geçirmesi, doğayla denizle iç içe olması, sosyal ve kültürel faaliyetler yapmaları yıllarca gençlerimizin hatırlayacağı anılar bırakacak" ifadelerini kullandı. Gençlerle yaptıkları konuşmalarda memnuniyeti gördüklerini de söyleyen Bakan Mustafa Varank, bakanlık olarak tematik kamplar, matematik, kimya, fizik gibi kampları düzenleyeceklerini açıkladı.