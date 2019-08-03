Batı Akdeniz birliği

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Belediyeler Birliği (AKBB) ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni dönem ziyaretleri kapsamında Antalya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden sonra Isparta ve Burdur'daki belediyelerin başkanlarıyla da bir araya geldi. Haziran ayında birlik başkanlığına 3'üncü kez seçilen Tütüncü, yeni dönemin ilk bölge toplantısını da Isparta'da gerçekleştirdi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ev sahipliği yaptığı toplantıya, bölgenin ilçe ve belde belediyelerinin başkanları katıldı. Belediye Meclis salonundaki toplantıda belediyelerin çalışmaları, gelecek hedefleri ile müşterek sorunları istişare edildi. Toplantının ardından Başdeğirmen, Başkan Hakan Tütüncü'yü makamında kabul etti. Başkan Tütüncü, daha sonra Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal'ı ve Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör'ü ziyaret etti. Tütüncü, belediye başkanlarıyla şehirlerinin gelecek hedeflerini ve AKBB'den beklentilerini konuştu.