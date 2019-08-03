Eğlenceli egzersiz

KONYAALTI'NDA Quality Life Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi, uçuran bir etkinliğe imza attı. Antalya'nın tek, Türkiye'nin beşinci 'Silver Lisanslı' Antigravity Fitness stüdyosu olan ve Melek Koçak'ın eğitim verdiği spor merkezinde, eğitmen olmak isteyen Antalyalı kadınlar, iki hafta içinde dört gün boyunca eğitim aldı. Koçak, AntiGravity Fitness'in, genel çevikliği arttırırken, yer çekimine meydan okuyan bir egzersiz metodu olduğunu söyledi.

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Koçak, "Yaşlanmaya karşı etkisi ile cildiniz canlanır ve gençleşir. Göz tansiyonu, hamilelik, yeni kesik ameliyat, çok düşük veya yüksek tansiyon hastalığı olanlar bu egzersizi yapamaz" dedi.