Emekler meyve verdi

Antalya'da 'mutlak kulak' olarak adlandırılan ve ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'ni başarı ile bitiren otizmli Sıtkı Taylan Hartavi (20), üniversite sınavını kazandı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine kaydını önümüzdeki günlerde yaptıracak olan Taylan'ın en büyük destekçisi ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Türk Mozart olarak ta bilinen Taylan'ın ailesi "Devletimiz sahip çıkmasa idi bunlara yapmamız hayal ötesi idi" diyerek herkese teşekkür etti.

LİSEYİ BAŞARI İLE BİTİRDİ

Duyduğu en küçük sesi notalara dönüştüren ve Türkiye'nin İdil Biret, Fazıl Say'dan sonra en iyi kulağa sahip olan isimi olarak gösterilen Sıtkı Taylan Hartavi, 7 yaşındayken müzik öğretmeni tarafından keşfedildi. 'Mutlak kulak' olarak adlandırılan, doğadaki tüm sesleri duyabilen Taylan Hartavi, otizmli olmasına rağmen Türkiye'de ilk kez Antalya ATSO Güzel Sanatlar Lisesine kabul edildi. Genç yetenek liseyi başarı ile bitirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, başarılarından dolayı Taylan'dı Ankara'ya davet edip anne Fadime, baba Ramazan Hartavi ile özel olarak ilgilendi. Aileye, "Taylan'dın başarısı için devlet ve banklık olarak her şeyi yapmaya hazırız" sözü verdi.

BAKAN SELÇUK AİLEYİ ARADI

Taylan Hartavi, otizmli olmasına rağmen 12 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Sınavdan 116 puan alan Taylan, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girmeye hak kazandı. Taylan'ın başarısını öğrenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Hartavi ailesini arayarak tebrik etti.



TAYLAN ÇOK SEVİNDİ

ANNE Fadime, baba Ramazan Hartavi, otizmli oğullarının üniversite sınavında başarı göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Üniversiteye başlayacağı için çok sevinçli olduğunu belirten Taylan ise, "Lise eğitimimin ardından üniversitede de eğitimimi ilerleteceğim için çok mutluyum" dedi. Piyano, keman, viyola ve gitar çalabilen Hartavi, Türkiye ve uluslararası alanda girdiği yarışmalarda onlarca madalya ve plaket aldı, Fazıl Say ve Gürel Aykal gibi ünlülerle aynı sahneyi paylaştı.



MUTLAK KULAK NEDİR?

DÜNYADA mutlak kulak tanımı aynı anda 10 notayı ayırt ettiği bilinen dünyaca ünlü Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'la birlikte anılıyor. Az sayıda insanda görülen mutlak kulak, bestecilerin efor harcamadan notaları ayırt etmelerini sağlıyor. Doğuştan gelen bir yetenek olan mutlak kulak, daha sonradan eğitim yoluyla elde edilemiyor. Notaları mutlak frekanslariyla duymak bir müzisyenin sahip olabileceği en önemli avantajdan biri olarak dikkat çekerken, tarihin bütün önemli bestecilerinin mutlak kulağa sahip olduğu biliniyor.