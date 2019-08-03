Isparta’da ortak akıl toplantısı

ISPARTA Belediyesi şehri 2024 yılına en iyi şekilde ulaştıracak stratejik planı şehrin tüm kesimleriyle beraber hazırlamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başkanlığında bir toplantı düzenlendi. 2020- 2024 Dönemi Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı'na sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kurum temsilcileri katıldı. Hedefler masaya yatırıldı.

SEN BAŞKAN OLSAN

'Fikrini Söyle Şehrine Yön Ver', 'Ben Başkan Olsam' sloganlarıyla seçim zamanı yola çıkan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ortak akılla Isparta'yı yönetmek istediklerini kaydetti. Yol haritasını dış paydaşlarla birlikte belirleme hedefinde olduklarını kaydeden Başdeğirmen, "Önümüzdeki 5 yıl şehir içerisinde neler yapacağız sadece belediye yönetimi olarak karar vermek istemedik. Sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımız, esnaf odalarımız, ticaret ve sanayi odamız, derneklerimiz, odalarımız, kent konseyimizi kısacası hepimizi ilgilendiren bir konu olduğu için sizlerle paylaşmak istedik. Bugüne kadar çok güzel fikirler geldi. Isparta'yı hep beraber yönetelim istiyoruz" diye konuştu.