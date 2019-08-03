Öğretmenin dolandırıcılık isyanı

ANTALYA'DA beden öğretmeni Özgür Fırat (38), kredi başvurusu yapmak isterken dolandırıcıların tuzağına düştüğünü belirterek yaşadıklarına isyan etti. Nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Fırat, "Yaşadıklarım şaka gibi" dedi. Her şeyin özel bir bankaya kredi başvurusu yapmasıyla başladığını anlatan Fırat, "Bankadan aradığını söyleyen bir kişi, puan artırımı için hesabıma birkaç defa para geleceğini, bu paraların yine kendilerince çekileceğini söyledi. Hesap bilgilerimi bu kişiyle paylaştım. 3 defa hesabıma para geldi ve sonrasında çekildi. 3 gün sonra bankadan dolandırıldığıma yönelik bilgi geldi. Hesabı kapatıp polise suç duyurusunda bulundum" dedi.

2 YIL SONRA ANLAŞILDI

Olaydan 2 yıl sonra hesap numarasının bir dolandırıcılık olayında kullanıldığını anlatan Fırat, "İnternetten telefon satın almak isteyen K.H.'yi dolandıranlar benim hesap numaramı kullanmış. Dava açıldı. Mahkeme ve savcı yüzü görmedim. Okula giderken bir anda kendimi cezaevinde buldum. Hak ihlali var, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağım" diye konuştu.