19 bin 630 kadın üreticiye eğitim

ANTALYA İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'in 19 ilçe müdürlüğüne sadece kadın çiftçileri hedefleyen çiftçi toplantıları düzenlenmesi talimatı sonrası ulaşılan 19 bin 630 kadın çiftçiye eğitim verildi. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kadın üreticileri pozitif ayrımcılık kapsamında her zaman desteklediklerini söyledi.

YENILIKLERE AÇIKLAR

Özen, "Bu toplantılar ile kadın çiftçilerimizin üretimde bilinçlenerek tarıma daha fazla katma değer vermeleri amaçlanmaktadır. Bu toplantılar her hafta düzenli yapılıyor. Amacımız daha çok kadın çiftçiye ulaşmak" dedi. Yeniliklere açık olmaları ve uzman görüşlerine daha çok önem vermeleri dolayısıyla kadınlara yönelik eğitim çalışmalarının daha verimli olduğunu aktaran Özen, kadın çiftçiler ile ilgili çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirtti.