ANTALYA İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 2016 yılında açılan Kepez Devlet Hastanesi'ne 'Bebek Dostu Hastane' unvanında sonra 'Anne Dostu Hastane' unvanı verildiğini söyledi. Hülür, "İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, hasta hakları ve tıp etiğinin temel prensipleri kapsamında; anne güvenliği ve mahremiyetini de dikkate alarak takiplerinin ve doğumlarının gerçekleştirileceği ideal ortamların oluşturulması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından bu hedefler doğrultusunda Kepez Devlet Hastanesi'ne 'Anne Dostu Hastane' unvanı verdi" dedi.

ANTALYA'DA TEK ÖRNEK

Ünal Hülür, hastanede, anne ve anne adayları için mahremiyete dayalı tek kişilik doğum üniteleri ve gebenin istediği uygun bir refakatçi ile kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeleri, hareket özgürlüğü sağlamalarına yönelik alanlar oluşturulduğunu ifade etti. Hülür, denetçiler Anne Dostu Hastane Programı'nı yerinde değerlendirip bu unvana layık görülen hastanenin Türkiye'de 68, Antalya'da ilk anne dostu hastane olduğunu vurguladı.