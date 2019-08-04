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'da tatsız prova

Aytemiz , Alman ekibi Schalke ile yaptığı maçı kaybetti

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Avusturya'da tatsız prova
YENİ sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Alanyaspor, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'le yaptığı hazırlık maçında 2-0 mağlup oldu. Mittersill Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Alman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile kapandı. İkinci yarıda eşitliği yakalamak için yoğun çaba harcayan Erol Bulut'un öğrencileri, Shalke 04'ün ikinci golüne de engel olamadı ve sahadan 2-0 mağlup olarak ayrıldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu; mücadeleyi A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak ve TFF Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun birlikte izledi.
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Avusturya'da tatsız prova
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