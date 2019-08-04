Caretta simge oldu

Masmavi denizi, uzun plajı ve yeşil doğasıyla en önemli turizm merkezlerinden Kemer ilçesindeki Çıralı Turizm Bölgesi, son yıllarda yapılan çalışmalarla caretta carettalarla da anılmaya başlandı. Bölgede 19 yıl önce vatandaşlar tarafından kaymakamlığın desteğiyle Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Kooperatif gönüllüleri, nesli tükenme tehdidi altındaki carettalar için gece gündüz çalışma yaptı. Yuvalar koruma altına alındı, üreme dönemlerinde sahil vatandaşlara kapatıldı, plajdaki şezlonglar kaldırıldı, ışıklar kapattırıldı. Bölge sakinlerinin çalışmalarıyla bölgede o dönem 30-40 civarı olan yuva sayısı 150'yi aşmaya başladı.

ÖRNEK KORUMA ALANI

Carettaların bölgede çoğalması, turistlerin onları görmek için ziyaret etmeye başlamasıyla caretta bir simge olarak kabul edilmeye başlandı. Çıralı'da caretta meydanından, pansiyon levhalarına, süs eşyalarına kadar bakılan her yerde caretta carettaların resimlerine, figürlerine rastlanılıyor. Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Çıralı'da Türkiye'ye örnek olacak bir koruma çalışmasının yapıldığını söyledi.



ALINAN ÖNLEMLER ETKİLİ OLDU

KOOPERATIF gönüllülerinin mayıstan ekime kadar gece gündüz carettalar için canla başla mücadele ettiğini aktaran Karameşe, "Çıralı'da sahilde ateş yakmak, kamp yapmak, arabaların, bisikletlerin alana girmesi, hava karardıktan sahile inilmesi yasak. Hava karardıktan sonra sahil carettalara ait. Saat 21.00'dan sonra sahilde kimseyi bulamazsınız. Halkımız ve turistler de bu konuda duyarlılık gösteriyor" dedi.