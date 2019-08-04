Heyecan 15 Ağustos’ta

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Gloria Kupası organizasyonun tanıtımı amacıyla geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF)

Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ve Gloria Sports Arena Üst Yöneticisi Elif Özdemir katıldı.

HEYECAN DOLU OLACAK

Gloria Sports Arena Ceo'su Elif Özdemir, "Geçen sene basketbol turnuvamız, Euroleague öncesindeydi ve CSKA-Zalgiris final mücadelesi çok heyecanlı geçmişti. Bu sene atletizm turnuvamızın ardından Dünya Atletizm Şampiyonası başlayacak. Sporcuların burada hem olimpiyatlar hem de başka turnuvalar için puan toplama şansı var. O açıdan heyecan dolu bir dönem bizi bekliyor" dedi. Kupada kadın voleybolunda Türkiye, Hırvatistan, İtalya ve Sırbistan'ın katılacağı turnuva, 15-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye'den Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Teksüt Bandırma ve TOFAŞ'ın, Rusya'dan CSKA Moskova ile Litvanya'dan Zalgiris takımlarının yer alacağı basketbol turnuvası ise 11-15 Eylül tarihlerinde yapılacak. Gloria Kupası'nda atletizm branşı da 16 Eylül'de sahne alacak. 25 ülkeden 24'ü Türk, 56'sı yabancı olmak üzere 80 atlet mücadele edecek.